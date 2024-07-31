موعد مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره باراجواي، خلال مشواره نحو البحث عن الحصول على ميدالية أولمبية، في أولمبياد باريس 2024.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره باراجواي في الثامنة مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب فيلودروم، الخاص بنادي مارسيليا، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم رجال بأولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب باراجواي قد تأهل لمواجهة مصر، في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على مالي بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وارتفع رصيد منتخب باراجواي إلى النقطة السادسة التي يحتل بها المركز الثاني في مجموعته، خلف المتصدر اليابان، صاحب الـ 9 نقاط.

وكان منتخب مصر قد نجح في تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع جمهورية الدومينيكان سلبيًا، ثم الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف، وإسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، يواجه منتخب فرنسا، صاحب الأرض والجمهور، نظيره الأرجنتيني، بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره الياباني، ويواجه منتخب المغرب نظيره الأمريكي.