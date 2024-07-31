اعتقال موظفين اثنين في مولدوفا بتهمة التجسس لصالح روسيا

قال ممثلو الادعاء العام في مولدوفا في بيان إنه تم اعتقال اثنين من موظفي الحكومة في العاصمة تشيسيناو، بتهمتي الخيانة والتآمر لصالح دولة أجنبية في أعقاب مداهمات للبرلمان.

ولم تفصح السلطات عن هوية المشتبه بهما، اللذين وصفا بأنهما موظف في سكرتارية البرلمان، وعنصر ضمن شرطة الحدود، إلا أن وسائل الإعلام المحلية قالت إن أحدهما كان عميلا لجهاز الاستخبارات الروسي "جي آر يو" ويعمل تحت غطاء دبلوماسي.

وتكافح السلطات في مولدوفا في مواجهة موجة ضخمة من الهجمات والاستفزازات من جانب روسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مولدوفا واستفتاء على الانضمام للاتحاد الأوروبي، يوم 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا لقادة مولدوفا المؤيدين للاتحاد الأوروبي، فإن هذه التحركات تأتي في إطار محاولة زعزعة استقرار البلاد ومنعها من الاقتراب من الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت مداهمات اليوم الأربعاء مكتب إيون كرينجا، رئيس الإدارة القانونية بالبرلمان، حسبما قال رئيس البرلمان.

وكان كرينجا موظفا في البرلمان منذ عام 1992 وتم القبض عليه متلبسا ليلة أمس الثلاثاء وهو ينقل معلومات إلى عميل روسي، وفقا لما ذكرته قناة "تي في 8" نقلا عن مصادر.

وفي بيان مشترك، قال مسؤولون من جهاز الاستخبارات ومكتب المدعي العام إنه تم اتهام أحد المشتبه بهما بالخيانة لجمعه معلومات "لاستخدامها ضد مصالح مولدوفا" وتسليمها إلى موظف في سفارة أجنبية.

وأضاف البيان أنه يشتبه في أن المسؤول الثاني تآمر ضد مولدوفا من خلال محاولته نقل معلومات حساسة إلى نفس موظف السفارة لتحقيق مكاسب شخصية.