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• للهلال الأحمر السوري وعدد من المنظمات الأممية، ستدخل من معبر بصرى الشام بريف درعا الشرقي، وفق محافظة السويداء

انطلقت قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 47 شاحنة، الخميس، من العاصمة السورية دمشق في طريقها إلى مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت محافظة السويداء عبر منصة "تلغرام": "انطلاق قافلة مساعدات إنسانية جديدة للهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المنظمات الأممية (لم تسمها) من دمشق باتجاه السويداء".

وأوضحت المحافظة أن القافلة ستدخل إلى السويداء "من جهة بصرى الشام بريف درعا (الشرقي)، وذلك ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية".

وأكدت أن القافلة "مكوّنة من 47 شاحنة، تحمل موادا غذائية وإغاثية".

ومنذ مساء 19 يوليو الجاري، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو الجاري.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاث السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.