مسئولون فلبينيون يستبعدون تضرر الاقتصاد المحلي من الرسوم الأمريكية

قال وزير التخطيط الاقتصادي الفلبيني، أرسينيو باليسكان، إنه لا يتوقع تأثر الناتج المحلي الإجمالي للفلبين من قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على منتجات الفلبين المصدرة إلى السوق الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن الفلبين لا تعتمد على التجارة بشدة مثل الدول الأخرى، وإن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي قد تستفيد من بعض الإجراءات المسبقة التي تمت قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التطبيق.

من ناحيته قال وكيل وزارة المالية الفلبينية دوميني فيلاسكويز في مؤتمر منفصل إن الرسوم الجمركية الأمريكية على إجمالي الناتج المحلي للفلبين "محدودة للغاية، نظرا لانخفاض حجم صادرات الفلبين (إلى الولايات المتحدة) مقارنة بباقي دول العالم".

يذكر أن صادرات الفلبين زادت خلال يونيو الماضي بنسبة 1ر26% سنويا، في حين وصل عجز الميزان التجاري إلى 4 مليارات دولار.

يقول فيلاسكيز: "يتوقع الناس رسومًا جمركية أعلى، لذا تشتري الشركات الأمريكية بالفعل قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ".

وقال آلان جيبتي وكيل وزارة التجارة الفلبينية إن الفلبين تحافظ على قدرتها التنافسية في تصدير الإلكترونيات وأشباه الموصلات، التي تمثل ما يصل إلى 60% من الصادرات الفلبينية إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن بلاده تشجع تصدير منتجات تكنولوجية عالية القيمة، وتُحسّن مشاركتها في سلسلة القيمة العالمية، في حين تتفاوض على عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى لفتح أسواق جديدة.