تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليوم الخميس تعليق خطوط الإنتاج في 11 محطة محلية بسبب التحذيرات من وقوع موجات مد عاتية " تسونامي" بعد وقوع زلزال قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم اتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات في المصانع المتضررة من عدمه مساء اليوم. وقالت الشركة إن سلسلة الإمداد تعرضت للاضطراب بسبب توقف العمليات اللوجستية في المناطق الساحلية.

وكانت شركة نيسان موتور قد أعلنت أمس الأربعاء تعليق الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات ومصنعين في مقاطعتي كانجاوا وفوكوشيما.

ويذكر أنه بعد وقوع الزلزال أمس الأربعاء، تم إصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق الساحلية من جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان إلى مقاطعة واكاياما في الغرب.