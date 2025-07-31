 نائب محافظ الوادي الجديد: بروتوكول لتوسيع رقابة حماية المستهلك على الأسواق والمنشآت - بوابة الشروق
الخميس 31 يوليه 2025 7:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ الوادي الجديد: بروتوكول لتوسيع رقابة حماية المستهلك على الأسواق والمنشآت

عمرو بحر
نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 7:42 م | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 7:42 م

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، لمتابعة منظومة العمل في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الاستهلاكية، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، برفقة الدكتورة سلوى مصطفى، مدير الفرع.

وأكدت نائب المحافظ ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك، واستعرضت جهود الفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين، والتي أسفرت عن نتائج بارزة في مكافحة الاستغلال والغش التجاري.

وأشارت إلى بروتوكول تعاون مرتقب بين الجهاز وكلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد لتوسيع الدور الرقابي على الأنشطة والمنشآت الصناعية، مشيدةً بمعدلات إنجاز الفرع في حل الشكاوى، وموجهةً باستمرار التعاون مع الجهات الرقابية لتنفيذ حملات مشتركة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات والخدمات المقدمة، ورصد أي مخالفات تمس صحة وحقوق المواطنين.

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