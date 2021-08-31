وزير خارجية روسيا: قمة منظمة الأمن الجماعي ستحدد موقفا موحدا من أحداث أفغانستان

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن زعماء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيحددون موقفا مشتركا من أحداث أفغانستان، خلال قمتهم المرتقبة منتصف سبتمبر.

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان بموسكو - "ستتم صياغة نهجنا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماع قمة سيعقد في منتصف سبتمبر في دوشنبه.

كما سيبحث هذا الموضوع في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي ستعقد أيضا في عاصمة طاجيكستان عقب قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشار وزير الخارجية الروسي - نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وفيما يتعلق بالنزاع في إقليم قره باغ، دعا لافروف، كلا من يريفان وباكو إلى "تخفيف حدة الخطاب بشكل كبير وجدي"، معربا عن ثقته بان ذلك من شأنه "تهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية".

كما أكد لافروف التزام موسكو الكامل بالوثائق التي وافق عليها قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بالصيغة الثلاثية في 9 نوفمبر من العام الماضي و11 يناير من هذا العام، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن استئناف العملية، وإنما عن تنفيذ ما تم توقيعه بالفعل.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأرمني الجديد، عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع روسيا، التي وصفها بأنها "حليف عسكري سياسي وشريك اقتصادي أساسي" لأرمينيا.

وحمل ميرزويان أذربيجان المسؤولية عن استمرار التوتر في المنطقة، متهما باكو بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب الاتقاق الثلاثي من 9 نوفمبر، لافتا إلى أرمينيا لا تجري في المرحلة الحالية مفاوضات مع أذربيجان حول إبرام معاهدة سلام، وتنصح باكو بالتركيز على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 9 نوفمبر.

وأضاف أن يريفان أوفت بتعهداتها الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الأذريين، وتنتظر خطوة مماثلة من جانب باكو.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا تدعو الجانب الأذربيجاني إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الأرمن دون أي شروط.