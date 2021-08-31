 تأهيل وتبطين الترع داخل نطاق مدينة الأقصر - بوابة الشروق
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تأهيل وتبطين الترع داخل نطاق مدينة الأقصر

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 6:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 6:47 ص

كلف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، هاني عادل، مسئول إدارة التفتيش المالي والإداري، بمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع داخل نطاق مدينة الأقصر. 

 
شملت جولة مسؤول إدارة التفتيش المالي والإداري، متابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة الكرنك الشرقية والتي تشمل أعمال تجفيف المياه، وإزالة الحشائش والأشجار، والتنسيب طبقاً للرسومات، وأعمال الحفر لبناء الدبش، وبداية الصب. 

كما تم متابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة فرع واحد بمنطقة حي المطار، حيث تم عمل تجفيف المياه وعمل قطاعات للجزء المستبحر ونسبة التنفيذ نحو 8٪ وجاري استكمال الأعمال.

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