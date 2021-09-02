المتهمون بخطف زياد طفل المحلة: كنا عايزين نبتز والده التاجر لأخذ فدية

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اعترف المتهمون بخطف طفل المحلة، بارتكاب الواقعة؛ بهدف ابتزاز والده ومساومته لدفع الأموال.

وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية، معتقداً أنه صاحب ثروة، اتفق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على مختطفى الطفل زياد بالغربية، وتحريره سالما.

وذكرت الداخلية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى باختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام)، ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية، وأسفرت الجهود -من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة- عن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث.

وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل، حيث قام الجناة بالتخطيط لسرقتها واستخدامها فى ارتكاب الحادث، ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.

كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة.

وبتقنين الإجراءات تم توجيه مأموريات عدة متزامنة، وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابى وبحوزتهم (2 بندقية آلية)، مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالما.