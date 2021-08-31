قالت الفنانة هيفاء وهبي، إنها «منبهرة بالتطور الملحوظ الذي حدث بشكل عام في مصر»، معربة عن إعجابها بالأبراج والطقس المعتدل والهندسة المعمارية والمساحات الخضراء بمدينة العلمين الجديدة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنها لم تفكر مرتين بعد الاستماع إلى الأغنية التي اشتركت فيها مع الفنان أكرم حسني «لو كنت»، مؤكدة أن «حسني» شخصية موهوبة في الكتابة والتمثيل والتلحين.

وأشارت إلى أن الألبوم الغنائي المقبل لها داعم للمرأة وليس ضد الرجل، متابعة: «المرأة بالمجتمع العربي لا تمتلك الجرأة لتعلي صوتها، لكن الآن تعرف كيف يكون لها تأثير واضح على المجتمع لأنها الأخت والصديقة والأم».

وذكرت أن الألبوم يوجه رسالة للسيدات بأن الحب موجود في كل مكان وليس مرتبطًا بأشخاص معنيين، فضلًا عن عدم الاستسلام بعد المرور بتجربة غير مثالية، مؤكدة أن «الأنثى رمز لكل شيء فيه نعومة ورقة ومسمى الدلع».

ولفتت إلى أن «المرأة بأنوثتها وحضورها الناعم تستطيع أن تكون رمزًا لنفسها وتعكس صورة حلوة عن السيدات»، معلقة: «كل سيدة لديها ما يميزها، واللطافة والتعامل وطيبة القلب يجملون الشكل».

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، قد أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس الماضي، وسط حضور جماهيري ضخم وبمشاركة عدد من نجوم الفن.