فرنسا تسجل 27 ألفا و686 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة

سجلت فرنسا 27 ألفا و686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و726 ألفا و269، والوفيات إلى 155 ألفا و79.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 152 مليونا و735 ألفا و321 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.