المبعوث الأممي لليمن يدين الهجوم الحوثي على تعز

أدان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، بشدة هجوم المتمردين الحوثيين ضد مواقع للجيش اليمني قرب تعز في جنوب غرب البلاد والذي أوقع 10 قتلى الإثنين الماضي.

وقال جروندبرج، في بيان: “أدين الهجوم الذي انطلق من مناطق سيطرة أنصار الله، ليلة الأحد، في منطقة الضباب في تعز مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود والذي يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير”.

وعلى الرغم من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل وتم تجديدها للمرة الثانية مطلع أغسطس شن الحوثيين هجوماً ليل الأحد الإثنين قرب مدينة تعز أسفر عن مقتل 10 جنود وإصابة سبعة.

وأدانت الحكومة اليمنية الشرعية، “التصعيد الخطير” الذي يهدد جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة التي تحتاج إليها البلاد بعد 8 سنوات من الحرب.

وفي بيانه، دعا المبعوث الأممي "الأطراف لاغتنام الفرصة التي تتيحها الهدنة المُمددة لإظهار الالتزام الكامل بإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن ومعاناة شعبه".

وأودت الحرب في اليمن بحياة آلاف الأشخاص وأغرقتها في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.