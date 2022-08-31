اليونيسف: نصف سكان اليمن لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن نحو مصف سكان اليمن، لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية، جراء الأزمة الإنسانية الناتجة الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف أديل خضر، في تصريحات لها أثناء زيارتها لمستشفى الصداقة في عدن، أوردتها قناة اليمن الفضائية، إن نصف المرافق الطبية في اليمن خارج الخدمة، لافتة إلى أن أكثر من 10 ملايين طفل، وحوالي 5 ملايين امرأة، لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية .

وشددت خضر، على أن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم الجميع لضمان وصول الرعاية الصحية لكل طفل وأم أينما كان، مؤكدة أن المنظمة تعاني من فجوة تمويل لدعم قطاع الصحة بنحو 100 مليون دولار.

وبحسب المنظمة الأممية فإن مستشفى الصداقة واحدة من عشرين مستشفى وألفين مرفق صحي تدعمهم اليونيسف في جميع أنحاء اليمن.