يونيسيف: وفاة 342 طفلا يمنيا بمرض الحصبة خلال 6 أشهر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، رصد وفاة 342 طفلا يمنيا بمرض الحصبة خلال 6 أشهر من العام الجاري.

وقالت المنظمة، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" نسخة منه اليوم الخميس، إنه تم رصد 28 ألفا و63 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية بصفوف الأطفال في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت أن 1554 حالة مصابة بالحصبة تم التأكد منها مخبريا، كاشفة عن رصد 342 حالة وفاة بالحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة ذاتها.

وأعربت "يونيسف"، في تقريرها، عن قلقها من استمرار تفشي الحصبة في المناطق الشمالية لليمن "الخاضعة لسيطرة الحوثيين"، داعية إلى تنفيذ حملات تطعيم لمكافحة المرض.

وذكرت المنظمة، أنها مستمرة في تقديم الدعم الطبي للمرافق الصحية الأساسية في اليمن، إضافة إلى دعم حملات التطعيم ضد الأمراض.

وسبق أن وجهت منظمات أممية اتهامات لجماعة الحوثي بحظر حملات التطعيم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ما تسبب في انتشار الأمراض.

ويعاني اليمن من تدهور حاد في القطاع الصحي، أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض في مختلف المحافظات؛ جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات.