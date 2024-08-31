هنادي مهنا: تخوفت من فيلم أوسكار عودة الماموث وكنت رافضة المشاركة

تحدثت الفنانة هنادي مهنا، عن دورها في فيلم «أوسكار عودة الماموث«، الذي يعرض في دور العرض السينمائية.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ON E" مساء الجمعة، إنها تجسد في الفيلم شخصية الطبيبة أروى، التي تحب الحيوانات أكثر من البشر، مشيرة إلى أن كل حياتها في العمل مع الحيوانات.

وأضافت أنها تحب الحيوانات في الواقع، لكنها لا تشبه شخصية "أروى"، موضحة أن الأخيرة تكرس حياتها بالكامل لرعاية الحيوانات وتوفير بيئة وظروف حياتية جيدة لهم.

وأوضحت أن الفيلم بدا لها مخيفًا في البداية، مشيرة إلى أنها كانت رفضت الدور قبل أن يقنعها المخرج محمد طنطاوي، متابعة: «الفيلم في أول كان مخاطرة، وقلت إيه الرعب ده ومين هيعمل ده أصلا! وكنت واخذة قرار بالرفض».

وأوضحت أن هذه ليست أول تجربة فنية لها مع الفنان أحمد صلاح حسني، مضيفة أنها تقدره وتحبه على الصعيد الشخصي، وتعتبره بمثابة أخيها الأكبر.

وأشادت بالفنان محمد ثروت، مشيرة إلى خفة دمه التي ساهمت في تخفيف التعب أثناء التصوير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة.