قوات الاحتلال تجبر عائلات على إخلاء منازلها من مخيم جنين

.أجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، عائلات على إخلاء منازلها من مخيم جنين

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات على ترك منازلها، والخروج من الجهة الخلفية المحاذية لمستشفى جنين الحكومي "منطقة دوار الحصان".

ويواصل الاحتلال محاصرة مخيم جنين منذ فجر اليوم، ويفرض حظر التجول في حارة الدمج، وحي الجابريات.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قد أجرى تقييما للوضع مع قادة القيادات الإقليمية وقادة هيئة الأركان العامة، حول النشاط في كافة القطاعات، ومتابعته للأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد هاليفي، "استمرار الجهود الهجومية لإحباط الإرهاب، والجهود الدفاعية في المستوطنات والطرق ومنطقة التماس، فضلا عن زيادة يقظة وجاهزية القوات في نهاية الأسبوع"، وفق تعبيره.

وقال إن عملية الإجراءات المضادة في منطقة جنين، تهدف إلى منع ما سماها الهجمات الإرهابية كما حدث في وقت مبكر من صباح السبت (في غوش عتصيون).

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أن منفذي الهجوم المزدوج في عتصيون خططا لتفجير سيارتين بشكل متزامن في موقعين، لافتا إلى أن هويتي منفذي هجومي غوش عتصيون وانتماءاتهما التنظيمية لا تزال قيد التحقيق.

وأفاد بإصابة 3 ضباط بينهم قائد لواء، جراء محاولة تفجير سيارة مفخخة مفرق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هجوم في مستوطنة كرمي تسور القريبة.