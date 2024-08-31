موسكو تعلن التقدم شرقي أوكرانيا وموقع يحصي مقتل عشرات آلاف الجنود الروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن وحدات من قواتها نجحت في السيطرة على بلدة بشرقي أوكرانيا، والقضاء على 1530 جنديا أوكرانيا، في حين كشف موقع روسي "مستقل" تمكنه من تحديد هويات أكثر من 66 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأوضحت الدفاع الروسية -في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية- أن قواتها صدت هجومين مضادين أوكرانيين، وقضت على نحو 1530 عسكريا، ودمرت 6 مستودعات ذخيرة ميدانية وقاذفة وعشرة صواريخ و6 قنابل موجهة و48 طائرة بدون طيار (درون) أوكرانية.

وتتحدث تقارير عن تحقيق روسيا مكاسب تدريجية بدونيتسك في حين تواصل القوات الأوكرانية التقدم بمنطقة كورسك الروسية بعد توغلها المباغت عبر الحدود في السادس من أغسطس الجاري، في ظل تضارب الأنباء عن حجم خسائر الجانبين، وادعاء كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة في مختلف جبهات المواجهات المستمرة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

واليوم، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود بجنوب غرب روسيا إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني هناك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة هو الأحدث في سلسلة هجمات أوكرانية على المدينة خلال شهور.

وأضاف جلادكوف أن 37 من المصابين، بينهم 7 أطفال، نقلوا إلى مستشفيات في المدينة، في حين نددت وزارة الخارجية الروسية بالهجوم، داعية جميع الحكومات للتنديد بالهجوم "والنأي بنفسها علنا عن نظام كييف وما له من رعاة غربيين يرتكبون مثل هذه الجرائم"، وفق بيانها.

وأضافت الوزارة أن ما تسميه العملية العسكرية الروسية الخاصة ستستمر حتى تحقق جميع الأهداف بما في ذلك "نزع السلاح والقضاء على النازية" في أوكرانيا، في ظل حديث أوكراني متكرر عن هجمات روسية تطال مباني ومنشآت ومدنيين، رغم تصريحات الجانبين أنهما لا يتعمدان استهداف المدنيين.

بدورها، أعلنت كييف، اليوم السبت، إسقاط 24 طائرة درون أطلقتها روسيا، التي أعلنت بدورها أن قواتها سيطرت على بلدة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في وقت أعلن فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تأييده للهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية.

من جهته، أعلن موقع ميديازونا الروسي الذي يوصف بالمستقل، بالتعاون مع خدمة بي بي سي الروسية السبت، أنه تمكن من تحديد هويات أكثر من 66 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

ونشر هذا التعداد في تحقيق مشترك بينهما تم إنجازه أمس، ويستند الى البيانات الصحفية الرسمية أو المنشورات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن رصد المقابر، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي منتصف أبريل، قالت الوسيلتان الإعلاميتان إنهما حددتا هويات أكثر من 50 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، في حين قدرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين في أغسطس 2023، الخسائر العسكرية الروسية بنحو 120 ألف قتيل.

وفي نهاية فبراير، قدّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا بـ31 ألف جندي، في حين لا يعلن الجيش الروسي خسائره العسكرية إلا في مناسبات نادرة، ويستند الكرملين إلى "قانون أسرار الدولة" و"النظام الخاص" لتبرير عدم وجود إعلانات رسمية بشأن الخسائر.

وبداية يونيو الماضي، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عند سؤاله عن هذا الموضوع خلال لقاء مع وكالات الأنباء الدولية، تحديد الخسائر الروسية في أوكرانيا، مكتفيا بالقول إنها "أقل" من الخسائر الأوكرانية.