الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال في مدينة جنين

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وذلك حسبما نشرته وكالة «وفا»، مساء السبت.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد أمجد مصطفى إبراهيم صالح، ومحمد أمين طلال عبد الله، برصاص الاحتلال في جنين.

وكان الناطق باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل قال في وقت سابق من اليوم، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من نقل شهيدين عقب الوصول إليهما داخل مخيم جنين.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عددا من منازل المواطنين في مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في حارتي الالوب، والحواشين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.