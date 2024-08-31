شهدت المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، ليل الجمعة -السبت، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول جديدة جارفة، وذلك بعد أسبوع فقط من سيول غير مسبوقة، وللمرة الرابعة في أقل من عام.

‏وشاركت قناة العربية، عبر موقعها الرسمية على إكس "تويتر سابقًا"، تصوير جوي لسيول وادي حوس غرب مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

تصوير جوي لسيول وادي حوس غرب مهد الذهب بمنطقة #المدينة_المنورة

عبر:@reyid305 pic.twitter.com/QsSY9hGxfX — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 30, 2024

كما أظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات في عدة شوارع.

مقاطع أخرى أظهرت مشاهد من تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث علق مؤسس علم الطقس والخبير بالحالات الجوية، عبد الله الحربي، على أحد الفيديوهات قائلا: "سيول المدينة المنورة التاريخية".

مشاهد من تساقط الأمطار على المسجد النبوي.



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pic.twitter.com/59oS7549u5 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 30, 2024

وأشارت الإدارة التعليمية، إلى تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها أون لاين، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة الطلاب وبالأخص في ظل الظروف الجوية السيئة، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة كل الأخبار التي تتعلق بالأحوال الجوية، حيث تقوم الإدارة بتقييم الوضع مع الجهات المختصة.

سيول للمرة الثانية!

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة، قبل أسبوع، مصرعهم جرّاء سيول سعيدة الصوالحة شمال غرب عسير، فيما نجا فرد واحد من تلك الأسرة التي ذهبت ضحية مياه السيول.

فيما ذكرت المصادر أن المتوفين هم "معيض الزهراني مدير مدرسة البيهقي بآل ختارش بمحايل عسير، وزوجته مديرة مدرسة تية آل عيسى في المحافظة ذاتها، وثلاثة من أبنائهما ولدان وبنت).

كما نُقِل جميع المتوفين إلى ثلاجة الموتى في مستشفى البرك؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وتسليمهم لذويهم لدفنهم.

*سيول جارفة قبل 4 أشهر

في أبريل الماضي، اجتاحت سيول جارفة المملكة حيث شهدت عدة محافظات بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار غزيرة، وقد فوجئ أهالي محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة بالأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول داخل المحافظة.

وتسببت تلك السيول بقطع الشوارع وجرف المركبات وانهيار بعض الطرق في المحافظة.

*تعليق الدراسة بالرياض والأمطار تغرق المركبات

في مايو الماضي، شهد طقس سقوط أمطار غزيرة تسببت في امتلاء الشوارع بالمياه وغرق المركبات، ما دفع الجهات السعودية لتحذير المواطنين، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، سواء عن طريق تعليق الدراسة بمنطقة الرياض أو إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام.

من جهتها أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أنفاق طريق الملك فهد بالدمام، بسبب شدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة؛ وعلقت الجهات المختصة سير الدراسة.

فيما علق المواطنون السعوديون على مقاطع الفيديو المنتشرة لحالة الطقس في السعودية، بأنهم لم يروا مثلها من قبل.