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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة إيبسويتش تاون وفولهام في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد المصري سام مرسي، في تشكيل إيبسويتش تاون الأساسي أمام فولهام ولم يخرج طوال الـ 90 دقيقة.

ونجح إيبسويتش تاون في التسجيل عن طريق ليام ديلاب في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل أداما تراوري في الدقيقة 32.

ولم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعد ههذ النقطة الأولى لإيبسويتش تاون في البطولة الإنجليزية بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام ليفربول 2-0، ومانشستر سيتي 4-1.

أما فريق فولهام فجمع النقطة الرابعة بعد الفوز في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بنتيجة 2-1، وفي الجولة الأولى تلقى هزيمة من مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0.

ليتواجد فريق سام مرسي في المركز الـ 16 برصيد نقطة واحدة، أما فولهام فتواجد في المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط بجدول ترتيب المسابقة المحلية.