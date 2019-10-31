وفد رسمي من وزارة الرياضة في استقبال أبطال الكاراتيه بمطار القاهرة

أناب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد الكردي مساعد الوزير للأداء الرياضي، وعبدالأول محمد معاون الوزير، لاستقبال بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه للناشئين والشباب، تحت 21 سنة، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققته البعثة المصرية التي شاركت فى بطولة العالم للكاراتيه والتي اقيمت بتشيلى - سانتياجو 2019.

حققت مصر إنجازًا كبيرًا بالحصول على 19 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات و8 برونز في البطولة التي تنافست فيها 86 دولة .

ونقل الكردى تهنئة وزير الشباب والرياضة للبعثة المصرية، مشيدًا بالإنجاز العالمي لهؤلاء الأبطال وبالمستوى المتميز الذي ظهروا عليه، والذي مكنهم من إحراز لقب بطولة كأس العالم عن جدارة واستحقاق.

الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الألعاب الفردية والجماعية ضمن خطة الوزارة مما سيكون له عظيم الأثر في دعم الأبطال المصريين، والاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.