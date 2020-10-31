تعتزم شركة لافيردى للتطوير العقارى استثمار 2.5 مليار جنيه لتطوير 60 فدانا فى العاصمة الادارية.

ويضم المشروع المقام على مساحة 60 فدانا قرابة 220 فيلا فى الحى السكنى الثامن ومساحة بنائية 10%، تبعا لتصريحات المهندس ابراهيم لاشين رئيس الشركة.

أضاف أن هذا المشروع يأتى استكمالا للمشروعات العقارية التى نفذتها الشركة فى العاصمة الإدارية مؤخرا من خلال مشروع لافيردى نيو كابيتال والذى بلغت استثماراته 3 مليارات جنيه وتم التعاقد وبيع أكثر من 65% من المشروع المقام على مساحة 35 فدانا بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه.

وقالت نجلاء طاحون نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن اهتمام الدولة بالعاصمة الإدارية ساهم فى جذب أنظار العالم لها، ومن المتوقع أن تجتذب شرائح متنوعة من العملاء، فضلا عن مميزات المشروع فى جذب استثمارات أجنبية كبرى، ويعد مشروع العاصمة بمثابة مستقبل الدولة فى التنمية العمرانية فى ظل حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالعاصمة الجديدة وكذلك الحكومة.

يذكر أن استثمارات شركة لافيردى فى السوق المصرية تتجاوز 5 مليارات جنيه مصرى.