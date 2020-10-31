بوتاس يحرز مركز الانطلاق الأول لسباق إيميليا رومان لفورمولا وان

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أحرز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة إيميليا رومان ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل بوتاس أسرع لفة في دقيقة واحدة و609ر13 ثانية على المضمار البالغ طوله 959ر4 كم ليحصد مركز الانطلاق الأول للمرة الرابعة هذا الموسم والـ15 في مسيرته.

وحل لويس هاميلتون سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين في المركز الثاني بفارق 097ر0 ثانية عن بوتاس.

وجاء ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث بفارق 567ر0 ثانية عن بوتاس يليه بيير جاسلي سائق الفا تاوري في المركز الرابع.