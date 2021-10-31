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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 11:10 ص

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، إذ تقام مباراتين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وفي الدوري الإسباني تقام 4 مباريات قوية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الليجا.

وفي إيطاليا تقام 6 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة روما مع ميلان، فيما يلتقي إنتر ميلان مع أودينيزي.

وعلى الصعيد المحلي، تقام اليوم اليوم خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي والزمالك مع طلائع الجيش، فيما يستضيف فاركو فريق بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا فريق الإسماعيلي وأخيرًا يلتقي مصر المقاصة مع الجونة.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

نورويتش سيتي × ليدز يونايتد  4:00م                             beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا × وست هام يونايتد6:30م                             beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني الممتاز:

قاديش × ريال مايوركا  3:00م                           beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد × ريال بيتيس  5:15م                           beIN Sports HD 1

خيتافي × إسبانيول  7:30م                           beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد × أتلتيك بيلباو  9:00م                           beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي الممتاز:

إنتر ميلان × أودينيزي  1:30م                         Lega Serie A YouTube

فيورنتينا × سبيزيا  4:00م                         Lega Serie A YouTube

جنوى × فينيزيا  4:00م                         Lega Serie A YouTube

ساسولو × إمبولي  4:00م                         Lega Serie A YouTube

ساليرنيتانا × نابولي  7:00م                         Lega Serie A YouTube

روما × ميلان  9:45م                         Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني الممتاز:

أوجسبورج × شتوتجارت  4:30م                       beIN Sports Fr 7 HD max

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوخوم  6:30م                       beIN Sports Fr 7 HD max

الدوري الفرنسي الممتاز:

أنجيه × نيس  2:00م                                   beIN Sports HD 2

مونبلييه × نانت  4:00م                                 beIN Sports HD 2

ستاد بريست × موناكو  6:00م                              beIN Sports HD 2

كليرمون فوت × مارسيليا  9:45م                                     beIN Sports HD 2

الدوري المصري الممتاز:

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي  3:00م                            OnTime Sports HD 1

مصر المقاصة × الجونة  3:00م                                OnTime Sports HD 2

طلائع الجيش × الزمالك  5:30م                            OnTime Sports HD 1

فاركو × بيراميدز  5:30م                            OnTime Sports HD 2

الأهلي × البنك الأهلي  8:00م                            OnTime Sports HD 1


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