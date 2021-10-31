مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، إذ تقام مباراتين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وفي الدوري الإسباني تقام 4 مباريات قوية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الليجا.

وفي إيطاليا تقام 6 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة روما مع ميلان، فيما يلتقي إنتر ميلان مع أودينيزي.

وعلى الصعيد المحلي، تقام اليوم اليوم خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي والزمالك مع طلائع الجيش، فيما يستضيف فاركو فريق بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا فريق الإسماعيلي وأخيرًا يلتقي مصر المقاصة مع الجونة.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

نورويتش سيتي × ليدز يونايتد 4:00م beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا × وست هام يونايتد6:30م beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني الممتاز:

قاديش × ريال مايوركا 3:00م beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد × ريال بيتيس 5:15م beIN Sports HD 1

خيتافي × إسبانيول 7:30م beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد × أتلتيك بيلباو 9:00م beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي الممتاز:

إنتر ميلان × أودينيزي 1:30م Lega Serie A YouTube

فيورنتينا × سبيزيا 4:00م Lega Serie A YouTube

جنوى × فينيزيا 4:00م Lega Serie A YouTube

ساسولو × إمبولي 4:00م Lega Serie A YouTube

ساليرنيتانا × نابولي 7:00م Lega Serie A YouTube

روما × ميلان 9:45م Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني الممتاز:

أوجسبورج × شتوتجارت 4:30م beIN Sports Fr 7 HD max

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوخوم 6:30م beIN Sports Fr 7 HD max

الدوري الفرنسي الممتاز:

أنجيه × نيس 2:00م beIN Sports HD 2

مونبلييه × نانت 4:00م beIN Sports HD 2

ستاد بريست × موناكو 6:00م beIN Sports HD 2

كليرمون فوت × مارسيليا 9:45م beIN Sports HD 2

الدوري المصري الممتاز:

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي 3:00م OnTime Sports HD 1

مصر المقاصة × الجونة 3:00م OnTime Sports HD 2

طلائع الجيش × الزمالك 5:30م OnTime Sports HD 1

فاركو × بيراميدز 5:30م OnTime Sports HD 2

الأهلي × البنك الأهلي 8:00م OnTime Sports HD 1