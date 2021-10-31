سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 2ر0 % اليوم السبت مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، لتصل الحصيلة إلى 9ر45 مليون إصابة حتى الساعة 0343 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في عدد الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 91ر4 مليون إصابة، بزيادة قدرها 1ر0 % عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وسجلت مشيجان زيادة قدرها 8ر0 % في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28ر1 مليون حالة.

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 363 شخصا.