مستشار برنامج المناخ العالمي: العالم وصل لمرحلة الكوارث الجامحة

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن قمة جلاسكو للمناخ جاءت في ظروف مناخية حادة، منوهًا إلى أن «العالم وصل لمرحلة الكوارث الجامحة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن كل الظواهر الجوية من الأعاصير والفيضانات وانخفاض وارتفاع درجة الحرارة وذوبان الثلج اختلطت ببعضها، لافتًا إلى أن «الكرة الأرضية أصبحت على صفيح ساخن».



وأشار إلى أن درجة حرارة الكرة الأرضية ترتفع بمعدل درجة واحدة كل 100 عام، محذرًا من أن كل التقارير على مستوى الخمس سنوات الماضية، تشير إلى أن درجة الحرارة قد ترتفع بمعدل يتخطى الدرجة ونصف قبل مرور الـ100 عام.



وذكر مستشار برنامج المناخ العالمي، أن حرق البترول والوقود يؤدي إلى انبعاث 6 غازات رئيسية تجعل الغلاف الجوي مشابه لـ«كيس بلاستيكي» مثل ظاهرة الصوب الزراعية التي يستخدمها الفلاح، قائلًا إن الأمر يؤدي إلى عدم مقدرة الغلاف على إخراج الأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية.



ونوه إلى أن درجة حرارة الكرة الأرضية قدر ترتفع بمعدل درجة واحدة خلال أقل من 50 عامًا، وقد ترتفع بمعدل 3 درجات بعد مرور الـ100 عام، مضيفًا: «هذا السيناريو كارثي، والحل الوحيد مرتبط بخفض القوى الصناعية الكبرى الانبعاثات الضارة وغازات الاحتباس الحراري إلى النصف؛ محاولة للرجوع عن الآثار المدمرة التي تتعرض لها الكرة الأرضية».



وبدأ المؤتمر العالمي للمناخ (كوب26)، اليوم الأحد، في مدينة جلاسكو في اسكتلندا، وسط تحذيرات هائلة من المجتمع العلمي من تصاعد أزمة المناخ.، في أعقاب تأجيل لفترة قصيرة.



وبناء على دعوة الأمم المتحدة، سيبحث ممثلون حكوميون من حوالي 200 دولة، لمدة أسبوعين، كيف يمكن للبشرية احتواء الاحتباس الحراري المتسارع، إلى مستوى مقبول.



ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 25 ألف شخص، من بينهم آلاف الصحفيين ونشطاء حماية المناخ.