20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

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أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ضمت القائمة 20 لاعباً وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام

الدفاع: رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام - أحمد هاني - محمد ناصف

خط الوسط: شريف دابو - محمد عادل - محمد كناريا - محمد توني - محمود نبيل - محمد إبراهيم - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي - أحمد القرموطي - محمود زلاكا

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في الدوري برصيد 3 نقاط بينما بحل البنك الأهلي عاشرا برصيد نقطتين.