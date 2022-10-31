ضبط 3 محلات تقوم ببيع الأرز بأزيد من السعر في البحيرة

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أسفرت حملة تموينية في البحيرة عن ضبط 3 محلات تقوم ببيع الأرز الأبيض المصري بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط والتحفظ على 33 كجم أرز أبيض واتخاذ اللازم قانونا.

كما تم ضبط 6 أطنان أرز شعير داخل أحد المخازن بناحيه مركز دمنهور قام صاحبه بتجميعه من السوق السوداء وحجبه عن التداول بالأسواق كسلعة استراتيجية.

وذلك في ظل توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف المهندس أشرف عبدالحميد وكيل مديرية التموين، وتعليمات سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية.

هذا وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.