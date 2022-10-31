أوكرانيا تقرر التقدم بطلب للفيفا بشأن استبعاد إيران من المونديال

قرر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم التقدم، بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لاستبعاد منتخب إيران من مونديال قطر.

وأكد بيان للاتحاد الأوكراني لكرة القدم اليوم الاثنين، أن اللجنة التنفيذية ترغب في استبعاد منتخب إيران من البطولة "بسبب التورط المحتمل لإيران في الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا".

وجرى استبعاد منتخب روسيا من البطولات الدولية من قبل فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الوقت الذي خرج فيه منتخب أوكرانيا من الدور الفاصل المؤهل للمونديال بخسارته على يد منتخب ويلز.

وأوضح بيان اتحاد الكرة الأوكراني أن اللجنة التنفيذية قررت التقدم بطلب لفيفا لاستبعاد إيران من كأس العالم، دون الإشارة إلى إمكانية استبداله بمنتخب أوكرانيا في المونديال.

وأشار البيان "مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الإعلامية حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، والتي قد تنتهك مبادئ ومعايير النظام الأساسي للفيفا ، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على إيران واحتمال تورط إيران في العدوان الروسي ضد أوكرانيا ، قررنا التقدم بطلب إلى الفيفا للنظر في استبعاد المنتخب الإيراني من مونديال 2022".