قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ «تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر»، مشيرًا إلى أن «مصر لم تتخلَ أبدًا عن القضية».

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء: «أمن مصر القومي خط أحمر، وتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة خط أحمر أيضا، وأن تكون هذه التصفية على حساب مصر خط أحمر إضافي».

وأكد أن «مصر لن تتخلى عن ثوابتها الوطنية وأمنها القومي وأشقائها»، لافتًا إلى أن «حماس نشأت بعد القضية الفلسطينية بـ40 سنة، كما أن المقاومة وُجدت قبل التهجير ووُلدت مع الفلسطينيين عبر الأجيال المختلفة».

وأكمل: «الأجيال لا تعرف أن ثمة شهيدا اسمه المقدم مصطفى حافظ وكان من الضباط الأحرار، وهذا الرجل هو الذي قاد المقاومة الفلسطينية، وتم تفجيره بواسطة عبوة ناسفة، وفي غزة توجد 3 مدارس باسمه».

وأشار إلى أن «القضية الفلسطينية عادلة، وهو ما جعل موقفه قويا في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل ساعات قليلة أمام معبر رفح».

واستطرد: «عبر سنوات طويلة رأينا العدل يتم اجتياحه، وأجيال كثيرة غابت، وإن كان ثمة شيء إيجابي في الأزمة الخطيرة الراهنة سيكون عودة الوعي».

واختتم: «الموقف المصري واضح منذ الدقيقة الأولى للأحداث، فمصر لا تخشى فقط على أمنها القومي من نزوح وتهجير الأخوة الفلسطينيين، وقد أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلية الحربية أن مصر لا تريد تصفية القضية الفلسطينية، وفي الحقيقة، الدبلوماسية الرئاسية تكون حاسمة في مثل هذه المواقف».