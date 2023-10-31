استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك احتجاجا على الإبادة الجماعية بغزة

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تقدم مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، باستقالته احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في قطاع غزة.

وقال مدير المكتب، إن «هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأشار إلى أن «المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية»، منوهًا بأن «ما يحدث في غزة حالة إبادة جماعية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع «400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة».

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، إن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا».

وذكر البزم أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناصول».

وأوضح أن «العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء»، منوهًا بأن «الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة».