أول تعليق من الحكومة على انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 4 ساعات يوميا

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لمدة تصل إلى 4 ساعات يوميًا، قائلًا إن الأمر ربما يكون مرتبطًا بحدوث «عطل فني».

وناشد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، المواطنين الذين ينقطع عندهم التيار لمدة ساعتين؛ الاتصال ببوابة الشكاوى الحكومية. وتوقع أن تحل مشكلة انقطاع الكهرباء قريبًا، معقبًا: «إن شاء الله تحل المشكلة قريبًا، ومع انخفاض الحرارة سيتم العودة مرة أخرى إلى وقف تخفيف الأحمال».

ولفت إلى أن انقطاع التيار مرتبط بمتغيرين؛ الأول درجات الحرارة، والثاني اضطرابات إمدادات الغاز من خارج مصر، نافيًا وجود تأكيدات بشأن انتظام تلك الإمدادات، في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بـ«السيولة».

وأمس الاثنين، تقدم أعضاء في مجلس النواب، ببيانات عاجلة إلى الحكومة بشأن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وانقطع التيار لمدد تتراوح بين ساعتين و4 ساعات يوميا، وعدم إعلان المواطنين بمواعيد انقطاع التيار وأسبابه، بخاصة مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا بالتزامن مع موسم الشتاء.

ويوم الأحد، صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

ونوه بأن «الأمر أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي».