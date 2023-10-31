جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين من وحدة النخبة وإصابة 2 بجروح خطيرة في غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن مقتل 2 من جنوده من وحدة النخبة وإصابة جنديين آخرين بإصابات خطيرة، صباح اليوم في غزة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى مقتل جنديين إسرائيليين من لواء غفعاتي في معارك غزة اليوم، وذلك بحسب ما نشرته القناة 14 العبرية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة «الحدث العربية» بمقتل 8 جنود إسرائيليين بكمين نصبته مجموعة من كتائب القسام شمال مدينة غزة.

وذكرت كتائب القسام أن المجاهدين أجهزوا على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.