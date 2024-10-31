الحوثيون: استهدفنا 202 سفينة مرتبطة بالعدو

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قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، إنهم استهدفوا 202 سفينة مرتبطة بـ"العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني"، واصفا الأمر بـ"إنجاز مهم".

وأضاف: "نقوي عمليات استهداف السفن المرتبطة بالعدو ونلاحقها في المسارات الجديدة التي تهرب إليها"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان ألمانيا قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن سفينتين تابعتين لبحريتها ستضطران للالتفاف عبر إفريقيا بسبب "مستوى التهديد المرتفع جدا" في البحر الأحمر، الذي أصبح الوضع فيه غير مستقر من جراء هجمات الحوثيين اليمنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ميتكو مولر، خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة، إن الوزير بوريس بيستوريوس "قرر أن عودة فرقاطة وسفينة إمداد من الهند ستكون عبر السواحل الإفريقية"، وهو الطريق الطويل البديل للبحر الأحمر.

وأضاف مولر، أن هذا القرار اتخذ بسبب "مستوى التهديد المرتفع جدا" في البحر الأحمر، في إشارة ضمنية إلى الحوثيين.