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امرأة من ولاية بنسلفانيا تصبح أكبر شخص معمر في أمريكا الشمالية

ناعومي وايتهيد أكبر شخص معمر في أمريكا الشمالية
ناعومي وايتهيد أكبر شخص معمر في أمريكا الشمالية
د ب أ
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 2:17 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 2:17 ص

يعتقد الآن أن امرأة من ولاية بنسلفانيا (114 عاما) هي أكبر شخص معمر في أمريكا الشمالية.

وأصبحت ناعومي وايتهيد، التي تعيش في دار لرعاية المسنين في بلدة ويست سالم في مدينة جرينفيل، هي أكبر معمرة بعد وفاة إليزابيث فرانسيس من ولاية تكساس في 22 أكتوبر.

وقد ولدت وايتهيد، التي تقول إنها لم تدخن مطلقا أو تشرب الكحول، في سبتمبر 1910 في مزرعة في جورجيا وعاشت بعد وفاة زوجها وأبنائهما الثلاثة. وأرجعت حياتها الطويلة إلى الجينات الجيدة والاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل الطهي والخبز والرسم والاستماع إلى الموسيقى.

وقالت وايتهيد لصحيفة نيو كاسل نيوز في سبتمبر 2023 إنها لم تحدد هدفا بشأن المدة التي تريد أن تعيشها، لكنها أشارت "سأعيش طالما يسمح لي الرب بذلك".


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