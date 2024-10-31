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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بسقوط صواريخ في المناطق الشرقية من خليج حيفا، مشيرة إلى أنه تمّ رصد إطلاق 25 صاروخا باتجاه خليج حيفا.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود معلومات أولية عن إصابة بحالة خطرة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته أبلغ موقع "واللا" الإسرائيلي عن إصابة شخص جراء سقوط قذيفة على مركبة في منطقة كريوت بخليج حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا وبلدات أخرى في الجليل الغربي.

من جهته، قال حزب الله اللبناني إن صفارات الإنذار تدوي في أفن مناحم وشوميرا وزرعيت وشتولا بالجليل الغربي.

في هذا السياق، أفادت "الجزيرة" بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.