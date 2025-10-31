ماذا قال ترامب عن توجيه ضربات عسكرية داخل فنزويلا؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، يقول إنه لا يفكر في توجيه ضربات عسكرية داخل فنزويلا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال مسئولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت أهدافا محتملة في فنزويلا تشمل منشآت عسكرية يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.

وأوضح المسئولون أن أي ضربات جوية محتملة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو مفادها أن الوقت حان للتنحي.

وأضافوا أن الحملة الجوية المحتملة ستركز على أهداف تمثل نقطة التقاء عصابات المخدرات بنظام مادورو، مشيرين إلى أن ترامب وكبار مساعديه يسعون إلى زعزعة استقرار النظام، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وجاءت هذه التصريحات في وقت شن فيه الجيش الأمريكي هجمات على قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وتشمل الأهداف قيد الدراسة موانئ ومطارات عسكرية يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بما في ذلك منشآت بحرية ومدارج جوية.

يأتي هذا التصعيد في إطار حملة ترامب للحد من تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، التي تتسبب في عشرات الآلاف من الوفيات الأمريكية سنوياً.