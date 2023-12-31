قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر داعمة للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن «الشعب الفلسطيني مستمر وسيستمر في الدفاع عن أرضه ووطنه».



وأضاف خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن «الموقف العربي يشكل حالة إسناد مهمة للقضية الفلسطينية»، قائلًا إن «الدول العربية تبنت موقفا داعما للحق الفلسطيني ووقف العدوان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية».



وثمن الموقف المصري الحازم برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، معربًا عن تقديره لاستصدار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، قرارًا عبر الإمارات الشقيق ومصر وموريتانيا، بوقف العدوان الفوري عن الفلسطينيين، وإدخال المساعدات التي أوفدتها عديد من الدول العربية إلى القطاع.



وأعرب عن تقديره للموقف السياسي العربي الذي يتبنى حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو للعام 1967، متمنيًا أن يتحول هذا الموقف إلى فعل ضاغط يفرض وقف العدوان ويفرض الحل السياسي.



وأكمل: «كنا نأمل أن يكون هناك إسهام يفي باحتياجات الشعب الفلسطيني الذى يعيش الجوع والعطش وأدنى مقومات العيش في قطاع غزة، والحصار المالي في الضفة الغربية وهذا ربما يحتاج إلى جهد ومزيد من الدعم».





