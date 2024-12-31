نتنياهو: إسرائيل في حالة حرب ضد تحديات وجودية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل في حالة حرب ضد تحديات وجودية.

وأضاف نتنياهو: "قدت مع وزير المالية بشكل مسئول ومهني اقتصاد إسرائيل خلال الحرب الأطول والأكثر تكلفة في تاريخها"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وتابع: "نتأكد من أن الاقتصاد يلبي كافة احتياجات الحرب في الجبهة حتى تحقيق النصر"، ومؤكدا: "أدعم وزير المالية في إدارته للموازنة والاقتصاد وأكرر طلبي لأعضاء الائتلاف بدعم الموازنة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الكنيست يصدق بأغلبية ضئيلة على أحد أبرز القوانين الخاصة بالموازنة بعد جدل واسع وخلافات كبيرة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نتنياهو قوله إنه "لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين".

وأضاف نتنياهو: "أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.