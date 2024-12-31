 الخميس.. أجمل أغاني شادية وحليم في أولى حفلات الموسيقى العربية بالعام الجديد 2025 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخميس.. أجمل أغاني شادية وحليم في أولى حفلات الموسيقى العربية بالعام الجديد 2025

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 9:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 9:37 م

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أولى حفلات فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية في العام الجديد بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويضم نخبة من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والفنانة شادية وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس 2 يناير على المسرح الكبير، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء.

وتقدم فرقة عبد الحليم نويرة مجموعة من الأغاني منها: "القلب معاك، إن راح منك يا عين، يا قلبي سيبك، الليالي وأحبك"، من أداء حسام حسني، سمية وجدي، صابرين النجيلي، سوزان ممدوح ومحمد حسن.

يذكر أن خطط تطوير عمل الفرق الفنية التابعة لدار الأوبرا تشمل استحداث وإقامة سلاسل عروض وحفلات متنوعة يتم تخصيصها لإلقاء الضوء على أهم أعمال ورموز الإبداع المحلي والعربي والعالمي.


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