رئيس الوزراء: الرئيس السيسي كان مُصرا على تطوير قلب القاهرة التاريخي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة سور مجرى العيون قبل التطوير كانت مخصصة للمدابغ، ومن أكثر نقاط القاهرة تلوثًا وتدهورًا

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد، ضمن فعاليات تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن الرؤية السياسية وقيادة الدولة كانت حريصة على تطوير مصر، ليس فقط ببناء المدن الجديدة العملاقة كالعاصمة الإدارية والعلمين، وإنما مد يد التطور إلى المناطق القديمة.

وذكر أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مصرًا على تطوير قلب القاهرة التاريخي والقديم، بعدما أصابه التدهور الشديد خلال فترات سابقة».

وأضاف: «تلك المنطقة كانت دائمًا يشار إليها بأنها مناطق الفقر والتلوث والجريمة والخروج عن القانون، لكنها تحولت الآن إلى واحدة من أجمل المناطق من الناحية العمرانية، وتلائم نفس الطابع المعماري الموجود في تلك المنطقة التاريخية».