ألمانيا: توقعات بارتفاع تكاليف التدفئة والوقود في 2026 بسبب ارتفاع تسعيرة الكربون

مع حلول العام الجديد سترتفع تكاليف التدفئة والتزود بالوقود في ألمانيا، وذلك بسبب ارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون والتي يجري تطبيقها بغرض زيادة تكلفة مصادر الطاقة الأحفورية ومن ثم العمل على تعزيز حماية المناخ.

ومن المقرر أن ترتفع هذه التسعيرة من 55 يورو للطن حاليا ليصل إلى نطاق يتراوح بين 55 و65 يورو للطن الواحد. وبذلك، سيتم اعتماد نطاق سعري يمكن من خلاله شراء شهادات انبعاثات الكربون عبر المزايدات.

وفي الوقت الراهن، لا يزال يجري تحديد هذه التسعيرة من قبل الدولة، لكن من المقرر أن يتم تحديدها مستقبلا عبر نظام تجارة الانبعاثات.

ووفق هذا النظام، يتعين على الشركات الكبرى التي تبيع وقودًا مثل الغاز الطبيعي، وزيت التدفئة، والبنزين، والديزل، أن تقدم شهادات انبعاثات، ويمكنها تداول هذه الشهادات فيما بينها حسب الحاجة. وبهذه الطريقة سيتحدد سعر لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث.

ومع مرور السنوات، سيتراجع عدد الشهادات المتاحة، وهو ما يُفترض أن يؤدي إلى تعزيز حماية المناخ بأكثر الطرق كفاءة.

وبدوره، يتوقع نادي السيارات الألماني ارتفاع سعر البنزين بنحو 3 سنتات لليتر في العام المقبل، وبأقل قليلًا من 3 سنتات لليتر بالنسبة للديزل.

أما في ما يتعلق بتكاليف التدفئة بالزيت والغاز، قالت الرابطة الاتحادية لمراكز المستهلكين في ألمانيا: "نرى أن من المرجح أن السعر سيستقر عند الحد الأعلى من النطاق".

وأشارت إلى أن من المتوقع نتيجة لذلك أن يرتفع سعر زيت التدفئة في العام المقبل بنحو 3 سنتات لليتر، ورجحت الرابطة أيضا ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بحوالي 0.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة.