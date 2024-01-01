ستولتنبرج يتوقع انضمام السويد لحلف الناتو خلال 2024

توقع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن يضع الحلف اللمسات الأخيرة على انضمام السويد، المخطط له منذ فترة طويلة، للحلف في عام 2024.

وأعرب ستولتنبرج، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مع نهاية العام، عن ثقته في أنه سيتم ضم السويد باعتبارها العضو رقم 32 في الحلف خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو على أقصى تقدير.

وأضاف أن السويد أوفت بوعودها لتركيا. كما تجري الولايات المتحدة وتركيا مباحثات حاليا بشأن صفقة الطائرات المقاتلة من طراز إف – 16 والتي كانت مطلبا آخر قدمته الحكومة التركية.

وكانت السويد قد تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022، وهو قرار تضرر نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا، حيث كانت السويد تأمل في الانضمام في وقت لاحق من ذلك الصيف.