عضو مجلس الأهلي : دعمت زيزو ضد لاعب جنوب إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا كانت منحصرة بين أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك ورونين ويليامز حارس مرمى صنداونز.

وقال الغزاوي في تصريحات لقناة المحور :" بالطبع كنت أتمنى فوز حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب داخل القارة ولكننا بعد الوصول إلى مقر حفل كاف علمنا أن المنافسة بين زيزو ورونين ويليامز وبالتأكيد سأدعم زيزو في هذة الحالة".

وكان الغزواي قد أثار الجدل بسبب تصريحات له عقب حفل كاف والذي أعلم خلاله أنه كان يتمنى تتويج أحمد زيزو لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وتوج ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في الحفل الذي أقيم نهاية العام الماضي.