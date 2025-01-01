نازحو غزة يستقبلون 2025 بخيام غارقة وأطفال يتجمدون

في خيام غارقة بمياه الأمطار ومع أطفال يتجمدون بردا، استقبل النازحون بقطاع غزة العام الجديد بقهر وحزن بعد قرابة 15 شهرا من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال وما ترتب عليها من كوارث إنسانية.

وعشية رأس السنة الجديدة، لم تكن سماء غزة مضاءة بالألعاب النارية أسوة بمدن العالم، بل بفعل الانفجارات الناجمة عن قصف الاحتلال الذي تزامن مع أجواء ماطرة وشديدة البرودة.

هذه الأجواء فاقمت من معاناة النازحين الذين غرقت خيامهم بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية على القطاع.

كما تسببت الأمطار بتلف أمتعة وملابس النازحين القليلة والمهترئة التي عانوا كثيرا بغية الحصول عليها بعد فترة من وصولهم إلى أماكن نزوحهم.

وبالعادة، ينزح المواطنون من أماكن إقامتهم أو سكنهم إلى مناطق أخرى تحت القصف ودون حمل أية أمتعة أو ملابس معهم، ما يضطرهم إلى انتظار الحصول على بعضها من المساعدات.

ويتعذر على النازحين شراء هذه المستلزمات الأساسية بسبب انعدام المال، بعدما فقدوا مصادر رزقهم منذ بدء عدوان الاحتلال.

وبينما كانوا يحاولون إنقاذ بعض أمتعتهم واستصلاحها، قال نازحون لوكالة الأناضول، إن أطفالهم يموتون بسبب الصقيع داخل الخيام الغارقة وبفعل ملابسهم المبللة والتي لا بديل لها.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت مديرية الدفاع المدني إن مياه الأمطار غمرت نحو ألف و542 خيمة تؤوي نازحين بقطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وإن الكثير منهم أصيبوا بحالات ارتعاش من البرد.

وارتفع عدد الوفيات من النازحين داخل الخيام إلى 7 بينهم 6 أطفال بسبب موجات الصقيع، وسط تحذيرات أممية من زيادة عدد وفيات لذات السبب ولنقص المأوى في ظل استمرار التدمير الإسرائيلي للمنازل.

ومساء الثلاثاء، انحسر منخفض جوي ضرب الأراضي الفلسطينية مساء الأحد، وكان مصحوبا بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة، فيما تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.