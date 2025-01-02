 في سابقة طبية نادرة.. فريق طبي بمستشفى العريش ينجح بإجراء ولادة لجنين مكتمل خارج الرحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في سابقة طبية نادرة.. فريق طبي بمستشفى العريش ينجح بإجراء ولادة لجنين مكتمل خارج الرحم

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 11:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 11:27 م

أكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، أنه في نهاية العام المنقضي وفي سابقة طبية نادرا ما تحدث عالميا، أجرى فريق أطباء النساء والتوليد والتخدير وطاقم العمليات بمستشفى العريش العام، عملية ولادة قيصرية خارج الرحم بمنطقة المبيض داخل كيس كبير لجنين مكتمل النمو، حيث فصل الفريق الطبي بمستشفى العريش العام الكيس وأخرج الجنين مكتمل النمو والمشيمة مكتملة.

وأشار كل من سامي أنور استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات وعبد الرحمن سعيد، استشاري النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد، إلى أنه سبق وأن تم إجراء عمليات قيصرية لحالات حمل خارج الرحم بمناطق مختلفة لجنين متوفى خلال الشهور الأولى من الحمل، وذلك على مدار أكثر من ثلاثين عاما، إلا أن هذه الحالة الجنين خارج الرحم بمنطقة المبيض ومكتمل النمو وأتم الشهر التاسع بحالة جيدة.

وتابع الطبيبان، أنه تم إجراء العملية القيصرية بمهارة فائقة من أطباء مستشفى العريش العام المشاركين في العملية.

من جانبه أجرى الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، المتابعة المستمرة للحالة قبل دخولها لغرفة العمليات وحتى خروجها، والاطمئنان من الأطباء على الحالة ومتابعتها بالقسم الداخلي، موجها الشكر للفريق الطبي.


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