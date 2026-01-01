السودان: غموض يكتنف موعد تشغيل مطار الخرطوم

انتهت شركات الطيران في السودان، من عمليات إزالة وإخلاء الطائرات المتضررة من ساحة مطار الخرطوم، وسط غموض يكتنف موعد استقباله الرسمي والآمن للرحلات.

ومنذ اشتعال شرارة الحرب في أبريل 2023، تعرض مطار الخرطوم الدولي لاستهداف مباشر من قوات الدعم السريع، ما أدى إلى أضرار جسيمة، لا سيما في منشآته وبعض الطائرات التي كانت رابضة.

ونقلت صحيفة "سودان تربيون"، اليوم الخميس، عن مصادر موثوقة في قطاع الطيران، قولها إن شركات الطيران فرغت بالكامل من جميع العمليات الخاصة بإزالة وإخلاء الطائرات المتضررة والمدمرة من ساحات مطار الخرطوم، إلى جانب تنظيف "المدرج" من الحطام والمخلفات، بالتنسيق المباشر مع إدارة مطار الخرطوم.

وأضافت أن عمليات الإزالة نُفذت وفق خطة فنية محكمة وإجراءات سلامة معتمدة، بما يضمن تأمين مناطق الحركة الأرضية وحماية المرافق الحيوية بالمطار، تمهيداً للانتقال إلى المراحل اللاحقة من التقييم الفني وإعادة التأهيل.

وبينما توقعت مصادر ذات صلة بقطاع الطيران تشغيل المطار خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، خاصة مع انتقال الحكومة جزئيا إلى الخرطوم، استبعدت مصادر أخرى في القطاع نفسه تشغيله قبل إنهاء المخاوف من احتمالات تعرض الطائرات للاستهداف، والتأكد من اكتمال عمليات التأمين.

وأضافت: "لم تصدر نشرة من الطيران المدني بتشغيل مطار الخرطوم حتى الآن"، مشيرة إلى أن صدور النشرة ذاتها سيكون عسيرا نتيجة للحاجة إلى التوافق بين عدة جهات.

وكانت شركة بدر للطيران، أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف رحلاتها التجارية إلى مطار الخرطوم الدولي ابتداءً من الخامس من الشهر الجاري، عبر رحلة تنطلق من مطار بورتسودان، لتكون أولى الرحلات المنتظمة بعد توقف طويل بسبب الأوضاع الأمنية.

كما أعلن مدير تأهيل مطار الخرطوم اللواء مبارك عثمان بشير، أن المطار جاهز للعمل في أي لحظة لاستقبال عودة المواطنين إلى البلاد.

وقال إنهم تمكنوا من إنجاز العمل في تهيئة المطار بصورته الجديدة رغم الكلفة العالية للعمل في قطاع الطيران.

ويشهد السودان، صراعا دمويا على السلطة بين الحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.