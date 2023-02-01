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أقدم شاب بجريمة بشعة هزت الشارع الليبي، على حرق أفراد عائلته الخمسة، حيث سكب البنزين بمحيط المنزل وأضرم فيه النار أثناء نومهم.

وكشفت الداخلية الليبية في بيان ملابسات مقتل العائلة المكونة من 5 أفراد في مدينة غريان غرب البلاد.

وقالت إن الشرطة تمكنت من الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق وإلقاء القبض عليه.

وأوضحت الوزارة أن الجاني اعترف بتعمده مع سبق الإصرار والترصد، بقتل والديه وأخيه وأخواته بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم.

وأشار في اعترافاته إلى أنه وحوالي الساعة الثالثة صباحا، قام بإحضار وعاء سعته 7 لتر به بنزين، وقام بسكب السائل في أنحاء المنزل ثم قام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهم أكد أن سبب ارتكابه لهذه الواقعة هو سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوط عليه.

وأفادت بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.