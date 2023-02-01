كونتي يخضع لجراحة لاستئصال المرارة

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي سيخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة، اليوم الأربعاء.



وذكر توتنهام أن كونتي صاحب ال53عامًا "أصيب مؤخرًا بألم شديد في البطن، وبعد تشخيص إصابته بالتهاب المرارة، تقرر خضوعه لعملية جراحية لاستئصالها مما سيترتب عليه غيابه عن الملاعب لفترة من الزمن".



وأضاف النادي اللندني في بيان، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "سيعود كونتي للمباريات مرة أخرى بعد حصوله على فترة النقاهة المناسبة. الجميع في النادي أعربوا عن أطيب التمنيات له ".



ومن المرجح أن يتولى كريستيان ستيليني، مساعد كونتي، قيادة الفريق، عندما يلتقي مع ضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويخوض توتنهام عددا من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليستر ووست هام وتشيلسي خلال الشهر الحالي، كما يستعد للذهاب إلى ملعب (سان سيرو) لمواجهة ميلان الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في 14 فبراير الجاري.