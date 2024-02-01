أصدرت عشرات المدن الأمريكية قرارات بشأن حرب إسرائيل على غزة، يدعو معظمها إلى وقف إطلاق النار في القطاع، ما يفرض المزيد من الضغوط على الرئيس جو بايدن للمساعدة في إنهاء القتال قبل الانتخابات المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، وفق تحليل أجرته وكالة «رويترز».

وأصدرت 48 مدينة على الأقل قرارات رمزية تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة، بينما أصدرت 6 مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع إلى السلام، وصدر ما لا يقل عن 20 قراراً للتنديد بهجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وجرى تمرير معظم القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في ولايات للديمقراطيين مثل كاليفورنيا، لكن صدر 14 قراراً على الأقل في ولايات متأرجحة مثل ميشيجان التي قد تحسم محاولة بايدن لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق (الجمهوري) دونالد ترامب.

ورفضت إدارة بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار، بحجة أن وقف العمليات الإسرائيلية من شأنه أن يعود بالنفع على «حماس»، ويقول منتقدو قرارات المدن إن ليس لها تأثير ملموس على السياسة الوطنية، وتشتت الانتباه عن القضايا الداخلية.

ورداً على طلب للتعليق، أشار البيت الأبيض، الذي قال إنه يضغط على إسرائيل لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة، إلى تصريحات سابقة مفادها بأن وقف إطلاق النار «لن يفيد سوى حماس».

وأصبحت شيكاغو، الأربعاء، أكبر مدينة تدعو إلى وقف إطلاق النار في تصويت متقارب كان متعادلاً، بواقع 23 صوتاً مقابل 23، قبل أن يرجح رئيس البلدية براندون جونسون الكفة لصالح القرار.

وجمعت «رويترز» بيانات من 70 مدينة أصدرت قرارات أو بيانات بشأن حرب غزة، وتشمل المناطق مدناً كبرى مثل، سان فرانسيسكو وأخرى أصغر مثل كاربورو في نورث كارولاينا وويلمنجتون بولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن.

كما تم صياغة العديد من دعوات وقف النار على غرار قرار «وقف إطلاق النار الآن» للنائبة بالكونجرس عن ولاية ميزوري كوري بوش، ويحض أيضاً على إطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات لغزة.